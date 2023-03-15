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Сегодня, 10:02

Садоводам Башкирии разрешат проводить общие собрания в онлайн-формате

Садоводам Башкирии разрешат проводить свои общие собрания в режиме онлайн. Соответствующий законопроект поддержал комитет Госсобрания республики по аграрным вопросам, экологии и природопользованию. Его планируют принять уже в конце марта.

«Инициатива направлена на развитие дистанционных форматов взаимодействия членов садовых товариществ при проведении общих собраний. Для этих целей предлагается наделить республиканские органы исполнительной власти и органы местного самоуправления правом создавать новые и развивать существующие информсистемы. Законопроект существенно упростит дачникам процесс принятия решений», — прокомментировал председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Как отметил спикер, принятие коллективных решений нередко связано с некоторыми трудностями из-за отсутствия возможности собрать всех садоводов в определенный день. Поэтому наряду с очным голосованием или при помощи почты в устав решено внедрить цифровые возможности.

Ранее «Башинформ» сообщал, что жители республики могут принять участие в конкурсе социальных проектов «Добрый огород-2023».

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