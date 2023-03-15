Игнорирование решений суда довело жительницу Башкирии до штрафа в 750 тысяч рублей

Штраф на сумму 750 тысяч рублей предстоит оплатить жительнице Кармаскалинского района за ложный вызов спецслужб и бездействие. У приставов находятся пять постановлений суда о взыскании с местной жительницы административных штрафов за совершение правонарушения по статье «заведомо ложный вызов сотрудников полиции».

«По каждому был назначен штраф в размере 1000 рублей, но женщина, получив на руки квитанции, напрочь забыла об обязательствах по уплате и продолжила вести беспечный образ жизни. В итоге она пополнила списки должников службы судебных приставов, а затем снова подверглась административному наказанию. За неуплату ей назначили наказание — 100 часов обязательных работ. Она вновь проигнорировала решение суда. За уклонение от отбывания наказания в отношении должника судебными приставами были составлены протоколы с назначением впоследствии судом штрафов на общую сумму 750 тысяч рублей», — сообщили «Башинформу» в республиканской службе судебных приставов.

В ведомстве подчеркнули, что беспечность и бездействие «помогли» должнику столкнуться с такими финансовыми проблемами.