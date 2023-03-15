Новости Башкортостана и Уфы
75.19
-0.27
80.52
-0.09
74.2
-3.25
-3 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 09:15

Игнорирование решений суда довело жительницу Башкирии до штрафа в 750 тысяч рублей

пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по РБ
Фото:пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по РБ

Штраф на сумму 750 тысяч рублей предстоит оплатить жительнице Кармаскалинского района за ложный вызов спецслужб и бездействие. У приставов находятся пять постановлений суда о взыскании с местной жительницы административных штрафов за совершение правонарушения по статье «заведомо ложный вызов сотрудников полиции».

«По каждому был назначен штраф в размере 1000 рублей, но женщина, получив на руки квитанции, напрочь забыла об обязательствах по уплате и продолжила вести беспечный образ жизни. В итоге она пополнила списки должников службы судебных приставов, а затем снова подверглась административному наказанию. За неуплату ей назначили наказание — 100 часов обязательных работ. Она вновь проигнорировала решение суда. За уклонение от отбывания наказания в отношении должника судебными приставами были составлены протоколы с назначением впоследствии судом штрафов на общую сумму 750 тысяч рублей», — сообщили «Башинформу» в республиканской службе судебных приставов.

В ведомстве подчеркнули, что беспечность и бездействие «помогли» должнику столкнуться с такими финансовыми проблемами.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика