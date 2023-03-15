Дружественные страны, игра в ЕГЭ, новые случаи кори: новости России и Башкирии к утру 15 марта

Председатель правительства России Михаил Мишустин провел стратегическую сессию по расширению взаимодействия с дружественными странами. Он отметил, что Россия по-прежнему остается частью глобального мира, поэтому продолжит расширять и укреплять торгово-экономические связи с теми, кто заинтересован в таком сотрудничестве. Для этого предстоит: создать инфраструктуру для дальнейшего развития международных транспортных коридоров, сформировать устойчивую систему международных расчетов, разработать новые подходы к инструментам поддержки экспорта. Эта работа ведется правительством по поручению президента России. Предполагается, что после утверждения стратегии взаимодействия с дружественными странами будут разработаны «дорожные карты» с указанием конкретных направлений работы.

Министр торговли и услуг РБ Алексей Гусев принял участие в совещании комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Он рассказал о первом в стране агропромышленном кластере, созданном в Башкирии, о котором ранее сообщал «Башинформ». Речь шла и еще об одном перспективном направлении работы – агроконтрактации. Поставки по долгосрочным договорам с сельхозпроизводителями позволит им планировать объемы производства и гарантировать сбыт продукции, а торговой сети – минимизировать влияние рыночной конъюнктуры, логистические издержки.

18 марта в рамках всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» в Башкирии пройдет деловая игра, воспроизводящая процедуру проведения ЕГЭ. Экзамен по русскому языку будут сдавать министры, их заместители, родители, выпускники 11-х классов, артисты и блогеры. Республика ежегодно принимает участие в этой акции, которая до конца марта пройдет во всех муниципалитетах республики.

В Башкирии зафиксированы новые случаи кори среди детей, об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Предположительно, инфекция привезена из Египта, ей могли заразиться во время отдыха. Эпидемиологами выявлен круг контактных лиц, им проведена экстренная иммунизация. Контактные лица находятся под медицинским наблюдением, эпидемиологическое расследование продолжается. Специалисты напоминают, что вакцинация от кори проводится в 1 год, ревакцинация в 6 лет. Если подошел срок, необходимо срочно обратиться в медорганизацию по месту жительства.

Росприроднадзор по Башкирии сообщил, что количество туристов, посетивших федеральные заповедники республики (нацпарк «Башкирия», Южно-Уральский заповедник и другие), в 2022 году выросло на 11% в сравнении с предыдущим годом (до 206 тыс. человек).

Подробнее об этих и других событиях – на сайте «Башинформа».