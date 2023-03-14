В Уфе сообщить о бродячих собаках можно с помощью интерактивной карты

В Башкирской столице сообщить о бродячих собаках можно с помощью интерактивной карты, размещенной на официальном сайте администрации. На данный момент с помощью сервиса горожане оставили 139 заявок, 112 из них исполнены.

Также просьбу об отлове бездомных животных можно оставить по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы города +7 (347) 277-09-11 (доб. 3).

У уфимских подрядных организаций ООО «Актив» и ИП Михайлов Д.В., занимающихся отловом, действует единый номер телефона/WhatsApp для подачи заявок +7 (937) 157-78-89, а также адрес электронной почты [email protected]

В пресс-службе администрации Уфы напомнили, что по закону пойманных животных осматривает ветеринар, после чего их на 14 дней размещают на карантин в приюте. После проводят дегельминтизацию, обработку от эктопаразитов, вакцинацию против бешенства и других заболеваний, а также стерилизацию и чипирование. После операции собаки еще пять дней остаются под наблюдением специалистов. Если животное не проявляет немотивированную агрессию, возвращают на прежнее место обитания.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Башкирии принят закон, согласно которому региональные власти теперь будут иметь право принимать решение возвращать стерилизованных и чипированных собак в прежнее место обитания или размещать их в приютах. Места, в которые будет запрещено возвращать животных, и перечень должностных лиц, уполномоченных принимать такие решения, будут определяться органами местного самоуправления.