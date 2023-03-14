В Уфе пройдет финал региональной лиги КВН «Колледж» 

19 марта в уфимском конгресс-холле «Торатау» состоится финал региональной лиги КВН «Колледж». На игре в остроумие будут состязаться сборные средних специальных учебных заведений Башкирии.

В главной игре сезона примут участие 9 команд: это «Да — Мы» Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий, «Химсостав» Стерлитамакского химико-технологического колледжа, «Хмели Сумели» Уфимского колледжа индустрии питания и сервиса, «Фантастические студенты будущего» Салаватского колледжа образования и профессиональных технологий, «Экстрим» Уфимского института путей сообщения, «Люди в белом» Уфимского медколледжа, «Кднщики» Шаранского филиала Туймазинского агропромышленного колледжа, «Физруки» Стерлитамакского колледжа физической культуры, управления и сервиса и «ТаБАСКо» Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства.

Начало игры в 19.00. Возрастное ограничение 16+.