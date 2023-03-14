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Вчера, 21:55

В Уфе на два дня закроют движение транспорта от Воровского до Сочинской

телеграм-канал главного государственного инспектора БДД РБ Владимира Севастьянова
Фото:телеграм-канал главного государственного инспектора БДД РБ Владимира Севастьянова

В Уфе в связи с реконструкцией улицы Октябрьской Революции с 18 по 20 марта 2023 года будет закрыто движение для всех видов транспорта на участке от улицы Воровского до улицы Сочинская. Об этом информагентство «Башинформ» узнало из сообщения главного госавтоинспектора Башкирии Владимира Севастьянова.

«Уважаемые участники дорожного движения, на месте будут установлены предупреждающие дорожные знаки. Предусмотрите возможные пути объезда данного участка», — обратился к автолюбителям Владимир Севастьянов.

Автор:Эдуард Кускарбеков
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