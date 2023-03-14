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Сегодня, 10:36

В Башкирии стартовал конкурс «Учитель года Башкортостана»

минобразования Башкирии
Фото:минобразования Башкирии

В Башкирии стартовал республиканский конкурс «Учитель года Башкортостана» и межрегиональный конкурс «Учитель года башкирского языка и литературы». В этом году в них принимают участие 150 педагогов — лучшие представители профессии учителя, которые уже стали победителями муниципального этапа конкурса профессионального мастерства.

Конкурсные испытания начались для участников 10 марта с конкурса «Педагогическая мастерская», на котором конкурсанты продемонстрировали методическую компетентность и собственный опыт в вопросах обучения и воспитания. При помощи дистанционных технологий в режиме реального времени каждый из участников конкурса показал свои педагогические находки, те приемы и методы, которые помогают лично ему сделать урок незабываемым, полезным и увлекательным.

Впереди у конкурсантов открытые уроки, мастер-классы, воспитательное событие. Завершит конкурсный марафон пресс-конференция.

Как сообщили «Башинформу» в пресс-службе регионального минобразования, имена победителей и призеров будут объявлены на церемонии закрытия конкурса 24 марта в конгресс-холле «Торатау» в Уфе.

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