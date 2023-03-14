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Планета-гигант Нептун 16 марта вступит в соединение с Солнцем

Уфимский планетарий
Фото:Уфимский планетарий

16 марта в 04.30 по уфимскому времени самая далекая планета Солнечной системы, планета-гигант Нептун, вступит в соединение с Солнцем. То есть Нептун будет находиться на линии, соединяющей Солнце и Землю, при этом планеты расположатся на противоположных сторонах от Солнца. С Земли Нептун будет виден за Солнцем. Они будут находиться в созвездии Рыб.

«Во время соединения Нептун будет максимально удален от Земли, и в это время он будет иметь наименьший видимый размер. После соединения Нептун будет удаляться от Солнца на нашем небосводе, и он должен быть виден на утреннем небе. Но ещё в течение нескольких недель его не будет видно, поскольку, восходя всего на несколько минут раньше Солнца, он будет теряться в солнечном свете. Только в конце мая он будет восходить на два часа раньше Солнца и будет виден перед рассветом на востоке невысоко над горизонтом в созвездии Рыб. Но, из-за большой удаленности от Земли, Нептун имеет небольшую яркость +0.8 m, и его нельзя увидеть невооруженным глазом. Для наблюдения планеты необходим телескоп с увеличением более чем в двести раз, в который можно увидеть крошечный шарик голубого цвета при отличных условиях наблюдения. В бинокль 7×50 он будет выглядеть как слабая звездочка», — рассказали «Башинформу» в уфимском планетарии.

Через полгода, 19 сентября, Нептун окажется в противостоянии с Солнцем и, находясь на ближайшем расстоянии от Земли, станет чуть ярче (+ 7.8 m) и будет виден над горизонтом на протяжении всей ночи.

Автор:Дарья Субботина
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