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Сегодня, 12:32

На ремонт двух «Башкирских двориков» в Стерлитамаке направляется 70 млн рублей

По региональной программе «Башкирские дворики» выделено 70 млн руб. на две территории в Стерлитамаке.

Так, контракт на благоустройство общего двора домов 5, 7, 9 по ул. Артема выставлен на аукцион по начальной цене 33,9 млн рублей.

На приведение в порядок территории между домом 87 по ул. Ленина и домами 130 и 132 по ул. Худайбердина выделено 36,1 млн рублей.

В контрактах указаны работы с инженерными сетями, установка системы освещения малых архитектурных форм, новое дорожное покрытие, озеленение.

Работы начнутся в апреле, с наступлением строительного сезона. Всего в текущем году по региональной программе будут благоустроены 206 дворов, сообщили в минЖКХ РБ.

Проект «Башкирские дворики» стартовал в 2019 году, за время его действия до 2024 года запланировано благоустроить более 2 тыс. дворов. По итогам 2022-го сделано 1120 территорий.

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