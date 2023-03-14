Минздрав Башкирии сообщил новые данные о ковид-заболевших

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в Башкирии незначительно снизилось и составило 201 человек, сообщили «Башинформу» в республиканском министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в регионе заболели почти 357,8 тысячи жителей.

«В стационарах сейчас находится 161 человек, подавляющее большинство из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся около 2,2 тысячи человек, более 700 из которых — пациенты старше 60 лет, — отметили в минздраве Башкирии. — Выписаны с выздоровлением свыше 349,4 тысячи пациентов, из них 238 - за последние сутки».

Что касается вакцинации населения, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины получили в регионе почти 3,453 млн человек.