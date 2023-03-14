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Главный госавтоинспектор в Башкирии обратился к водителям с предупреждением

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

Главный госавтоинспектор в Башкирии Владимир Севастьянов 14 марта обратился к водителям с предупреждением. По его словам, в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия — местами пройдет снегопад, в отдельных районах прогнозируется ледяной дождь, на дорогах гололедица.

«Водителям следует быть крайне внимательными и аккуратными, необходимо соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров и торможений. Повышенное внимание необходимо проявить при проезде в местах возможного появления пешеходов — перед остановками маршрутных транспортных средств и перекрестками. Также следует быть особенно внимательными при движении на мостах и путепроводах, так как ледяной настил на этих участках дороги появляется раньше, чем везде, и исчезает позже, — подчеркнул он. — Пешеходам также следует проявлять максимум осторожности, при отсутствии тротуара или пешеходной дорожки нужно передвигаться только по обочине навстречу движущимся автомобилям и не забывать о необходимости наличия световозвращающих элементов в темное время суток».

В случае возникновения сложной ситуации участникам дорожного движения следует обращаться за помощью к инспекторам ДПС.

Как информировал «Башинформ», в связи с сильным гололедом столичная госавтоинспекция обратилась к участникам дорожного движения с предупреждением, а также напомнила о правилах поведения на проезжей части.

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