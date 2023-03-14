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Вчера, 17:14

Эксперт в Башкирии рассказала, как не заразиться гепатитом С

Главный внештатный инфекционист минздрава Башкирии Лиана Шайхуллина в передаче «Салям» из ЦУР республики рассказала о том, как не заразиться гепатитом С.

Эксперт подчеркнула, что вирус передается через кровь — источниками могут быть нестерилизованные ножницы и щипцы для маникюра и педикюра, тату-инструменты, приспособления для пирсинга, шприцы и т. д. Также крайне не рекомендуется вступать в незащищенные половые связи и использовать при бритье чужие принадлежности.

Диагностировать заболевание можно только в поликлинике, сдав кровь на антитела и вирусный гепатит — внешних признаков, вроде желтизны кожи и глаз, у него нет.

«Это рекомендуется, если вы, например, перенесли недавно серьезные операции, хирургические вмешательства или переливания крови. Направление выдает участковый терапевт и, конечно, сдача крови бесплатна. В случае положительного заключения необходимо обратиться в инфекционную больницу и встать на очередь для проведения противовирусной терапии, которая также безвозмездна», — посоветовала Лиана Шайхуллина.

Вакцины же от гепатита С на данный момент не существует (вирус быстро мутирует), однако его научились эффективно лечить.

Видео:ЦУР Башкирии
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