1 апреля в Башкирии стартует прием заявлений на зачисление ребенка в 1 класс

1 апреля в Башкирии стартует прием заявлений на зачисление ребенка в школу в 1 класс. Об этом сообщил министр образования республики Айбулат Хажин.

«Заявление на обучение в первый класс с 1 апреля смогут подать родители детей, проживающих на закреплённой к школе территории, то есть по месту жительства. Остальным такое право будет предоставлено с 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября текущего года», — написал министр в своем телеграм-канале.

Айбулат Хажин напомнил, что подать заявление о приеме на обучение можно несколькими способами: через портал Госуслуги, через информационную систему «Электронное комплектование школ Республики Башкортостан», заказным письмом с уведомлением о вручении либо при личном посещении школы.

Льготами при зачислении на обучение в первый класс могут воспользоваться будущие первоклассники, у которых старшие братья или сестры уже обучаются в этой образовательной организации, дети военнослужащих, сотрудников полиции, сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции, сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, органах принудительного исполнения Российской Федерации, а также дети судей, прокуроров, сотрудников Следственного комитета, если они поступают в школу, имеющую интернат.

Ранее «Башинформ» публиковал ответы на самые актуальные вопросы по записи ребенка в 1 класс.