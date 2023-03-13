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Сегодня, 13:13

Житель Башкирии доказал в суде, что не является отцом ребенка, которому он платил алименты

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Кушнаренковский районный суд с заявлением о пересмотре решения суда по вновь открывшимся обстоятельствам обратился молодой человек. Он просил прекратить взыскание алиментов на содержание ребенка, указывая, что он не является отцом 4-летнего малыша бывшей супруги. Кроме того, он потребовал аннулировать запись об отце ребенка в книге записей рождений.

По делу была назначена судебно-генетическая экспертиза. По ее результатам было установлено, что молодой человек действительно не является биологическим отцом ребенка. Решение в законную силу пока не вступило, сообщили в пресс-службе суда.

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