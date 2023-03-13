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Сегодня, 09:26

В Уфе без холодной воды остались несколько многоквартирных домов

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

Из-за коммунальной аварии в Уфе без холодной воды временно остались пять многоквартирных домов. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия «Уфаводоканал».

Как рассказали на предприятии, причиной для отключения воды стала утечка из колодца на ул. Интернациональная, 29. 

Для проведения ремонтных работ будет отключен водопровод диаметром 200 мм. 

Без холодного водоснабжения временно останутся жилые дома на ул. Интернациональная, 29, 31; ул. Ульяновых, 11/1, 11/2 и 11/3. 

Ранее предприятие «Уфаводоканал» опубликовало график плановых отключений холодной и горячей воды на этой неделе, информировал «Башинформ».

Автор:Галина Бахшиева
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