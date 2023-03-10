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Сегодня, 11:05

Уфимцы на следующей неделе останутся без воды

Жителей столицы Башкирии на следующей неделе ждут плановые отключения холодной и горячей воды. Информация об этом появилась на сайте «Уфаводоканала».

В Октябрьском районе города водоснабжение из-за замены оборудования перекроют 14 марта с 10.30 до 18.30. Временные неудобства затронут жилые дома по Шафиева, 25, 27, 27/1, 29 и Комсомольской, 138, 142, 146, а также местную администрацию, детсад № 34 и один из ресторанов.

Уфимцев из Калининского района отключения холодной воды коснутся в четверг, 16 марта — с 10.00 до 20.00 (актуально для ул. Первомайской, 88/1, 90/1, 92/1, 96 и Интернациональной, 127/1, 129/1, 129/2). В этот же день с 10.30 до 20.30 будет вестись врезка трубопровода в жилых домах по Нуреева, 6 и 10.

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