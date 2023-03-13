В Башкирии участники СВО начали получить образовательные сертификаты

Первыми обладателями сертификатов на получение образования стали участники СВО и члены их семей из Бирска. Об этом сообщил в своих соцсетях премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. Для этой категории получателей выделено 200 сертификатов из 700, профинансированных в этом году.

Остальные предназначены для людей, состоящих на учете в центрах занятости, для женщин в декретном отпуске, для желающих продолжить работать пенсионеров.

Номинал сертификата увеличен в два раза и сейчас составляет 20 тыс. рублей. Для участников СВО и членов их семей сумма больше — 50 тыс. рублей. Эти средства можно потратить на получение профессионального или дополнительного профессионального образования.