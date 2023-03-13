В Башкирии растет число заболевших коронавирусом

Число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось в Башкирии до 203 человек, констатировали "Башинформу" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано около 357,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом

В стационарах сейчас получают необходимое лечение 135 человек, большинство из которых - пожилые люди. Амбулаторно лечатся более 2,2 тысячи человек. Из них 705 - пациенты старше 60 лет.

Выписаны с выздоровлением за сутки 200 человек. Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением свыше 349,2 тысячи человек.