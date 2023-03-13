Новости Башкортостана и Уфы
75.94
0
80.4
0
80.74
-2.05
2+ °C
Дождь
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 10:22

В Башкирии растет число заболевших коронавирусом

Валерий Шахов, архивное фото
Фото:Валерий Шахов, архивное фото

Число заболевших коронавирусом за сутки увеличилось в Башкирии до 203 человек, констатировали "Башинформу" в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано около 357,6 тысячи случаев заболевания коронавирусом

В стационарах сейчас получают необходимое лечение 135 человек, большинство из которых - пожилые люди. Амбулаторно лечатся более 2,2 тысячи человек. Из них 705 - пациенты старше 60 лет. 

Выписаны с выздоровлением за сутки 200 человек. Всего с начала пандемии выписаны с выздоровлением свыше 349,2 тысячи человек. 

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика