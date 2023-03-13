Сегодня, 13 марта, в Башкирии началась акция «Сообщи, где торгуют смертью», сообщили информагентству «Башинформ» в МВД по РБ. Очередной этап общероссийской акции продлится до 24 марта.

Неравнодушные жители республики могут сообщать о фактах изготовления, потребления, хранения и сбыта наркотиков, местонахождении притонов по телефону доверия МВД по РБ (847) 279-32-92. Также сообщения о причастности лиц к незаконному обороту наркотиков можно оставить на официальном сайте МВД по РБ (www.02.мвд.рф) во вкладке «Нет наркотикам». Кроме этого граждане могут позвонить на телефоны дежурных частей подразделений МВД России в муниципалитетах республики.

«Ни одно поступившее сообщение не останется без внимания, на основе поступающей информации сотрудники полиции будут принимать незамедлительные меры для предотвращения „торговли смертью“. В ходе акции жители республики смогут не только сообщить о местах продажи и потребления наркотиков, но и получить консультацию и задать вопросы специалистам, которые будут дежурить на специальных выделенных (бесплатных) телефонных линиях», — сообщили в ведомстве.

Номера специальных выделенных (бесплатных) телефонных линий

Республиканский наркологический диспансер № 1

(347) 237-51-61

ежедневно в рабочие дни с 08.00 до 20.00



Военный комиссариат РБ

(347) 272-69-75

ежедневно в рабочие дни с 09.00 до 17.00



Республиканский центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками

(3476) 52-76-06

ежедневно с 09.00 до 18.00



«Телефон доверия» Государственного комитета РБ по молодежной политике

8-800-7000-183 круглосуточно



Отдел Уфимской епархии по противодействию наркомании и алкоголизму

8-937-15-67-170 ежедневно с 10.00 до 17.00



Городской центр психолого-социального сопровождения «Индиго» г. Уфа

(347) 223-22-11 круглосуточно.