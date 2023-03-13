В Башкирии 7 педагогов прошли в финал конкурса «Учитель дистанционного образования–2023»

В Башкирии определились финалисты республиканского конкурса «Учитель дистанционного образования — 2023». Как рассказали «Башинформу» в пресс-службе регионального минобразования, в первом этапе состязания приняли участие 44 педагога из городов и районов республики. Семь конкурсантов, набравшие наивысшее количество баллов, прошли на второй этап конкурса.



Второй этап конкурса включает в себя проведение открытого занятия в онлайн-формате. Победителем признаётся участник, набравший наибольшее количество баллов.

Конкурс «Учитель дистанционного образования» проходит в республике с 2020 года. Его задача — мотивирование педагогических работников, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы с применением дистанционных технологий.

По итогам состязания все участники получают сертификаты участника республиканского конкурса. Победитель и призеры конкурса награждаются дипломами и ценными призами.