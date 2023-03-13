УФАС Башкирии оштрафовало автора скандальной рекламы ЖК VIDINEEVSKY в Уфе

УФАС Башкирии оштрафовало автора скандальной рекламы ЖК VIDINEEVSKY. Как ранее сообщал «Башинформ», в январе экспертный совет посчитал, что на баннере содержится непристойное и оскорбительное выражение. Компанию-застройщика обязали убрать эту рекламу.

В отношении автора, индивидуального предпринимателя Артура Нигматуллина, было возбуждено административное дело, в рамках которого ему назначили денежное наказание.

«Назначен минимальный штраф по части 1-й статьи 14.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства о рекламе" в размере 4000 рублей», - уточнили агентству «Башинформ» в пресс-службе УФАС.