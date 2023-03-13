«Тотальный диктант» набирает участников бесплатных курсов по современному русскому языку

Уфимский штаб Тотального диктанта приглашает филологов на курсы повышения квалификации «Динамические процессы в современном русском языке». Обучение бесплатное, пройдет в онлайн-формате с 27 марта по 2 апреля. Документы принимаются до 15 марта включительно.

Курсы проведут эксперты-филологи федерального штаба Тотального диктанта. Учеба включает лекции, практические занятия и предусматривает обязательное участие в проверке работ участников диктанта в Уфе. По окончании курсов выдается сертификат государственного образца.

В обучении могут принять участие граждане России со средним специальным или высшим образованием по направлениям «педагогика», «филология», «лингвистика» и другим гуманитарным наукам. Для зачисления следует заполнить заявку, приложив к ней документы (паспорт, диплома, СНИЛС, согласие на обработку персональных данных) и отправить на почту. Более подробная информация по телефону: 8 905 002 22 61.