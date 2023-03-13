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Сегодня, 08:04

Синоптики рассказали, какой будет погода в Башкирии в начале недели

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

Синоптики республики сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По данным Башгидромета, в понедельник днем, 13 марта, местами пройдет небольшой дождь, по северо-западу до умеренного. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем +3, +8 градусов.

Во вторник ночью, 14 марта, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. На дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Днем пройдет небольшой мокрый снег, по югу до умеренного. Ветер западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0, -5, днем -3, +2 градуса.

В среду, 15 марта, без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью -3, -8 градусов, при прояснениях до -13. Днем -1, +4 градуса.

Как сообщал ранее «Башинформ», в Уфе до 20 часов 13 марта ожидается облачная погода с прояснениями. Днем пройдет небольшой дождь, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный 9-14 метров в секунду, местами порывы до 20 метров в секунду. Температура воздуха днем +5, +7 градусов.

Автор:Галина Бахшиева
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