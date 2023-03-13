Почта России выпустила открытки с видами Башкирии

Башкирские достопримечательности попали на открытки из лимитированной коллекционной серии Почты России, Ростуризма и Русского географического общества о знаковых местах России. Об этом «Башинформу» сообщили в пресс-службе УФПС РБ.

На открытках о нашей республике изображены река Юрюзань, хребет Инзерские зубчатки, национальный парк «Башкирия», Айгирские скалы и Идрисовская пещера.

В основу коллекции легли лучшие работы из архивов ежегодного фотоконкурса Русского географического общества «Самая красивая страна».

Все открытки из туристической серии выполнены в едином стиле и отлично подходят для тех, кто хочет собрать фотоколлекцию, в основе которой - красоты российских регионов. Проект стартовал в 2021 году.