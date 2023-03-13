Глава Башкирии предложил иранским партнёрам развивать научно-технологическое взаимодействие

Глава Башкирии Радий Хабиров посетил в Тегеране иранский Дом инноваций и технологий. Об этом сообщили в пресс-службе руководителя республики.

Дом инноваций и технологий расположен в международном выставочном комплексе Тегерана и представляет высокотехнологичную экспортную продукцию страны.

В общей сложности почти 300 различных новаторских компаний представляют на площади в 3,5 тысячи квадратных метров свои разработки. Это свыше 800 инноваций в различных отраслях. Среди них - машиностроение, сельское хозяйство, электроника, здравоохранение и информационное обеспечение.

На площадке Дома инноваций и технологий состоялось рабочее совещание с участием руководителя Центра международного научно-технического взаимодействия при вице-президенте Ирана Амира-Хоссейна Мирабади.

«Уверен, мы сможем найти точки соприкосновения для дальнейшего сотрудничества, - заявил Амир-Хоссейн Мирабади. - В нашем центре много наукоёмких компаний в различных отраслях экономики».

Глава Башкирии Радий Хабиров предложил иранским партнёрам развивать научно-технологическое взаимодействие с республикой. Он поблагодарил за возможность ознакомиться с возможностями иранских высокотехнологичных предприятий. Как подчеркнул Радий Хабиров, практически каждое направление представляет интерес для башкирских компаний.

«В нашей республике работу по кооперации науки и производства мы организовали в рамках Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня. Думаю, было бы полезно и для развития вашего центра, и для развития Евразийского НОЦ объединить нашу работу. Приглашаю представителей Дома инноваций и технологий, а также министерства промышленности Ирана в Башкирию. Мы также ждём, что иранская делегация посетит нашу традиционную специализированную выставку «Газ. Нефть. Технологии» в мае 2023 года. В ходе этой выставки мы могли бы провести рабочие встречи, заключить соглашения и показать достижения наших научных учреждений».

Участники совещания обсудили возможности поставок из Ирана в Башкирию медицинского оборудования, а также перспективы сотрудничества в других направлениях. Одно из них – реализация совместных проектов в области компьютерной анимации.

«Мы обязательно включим наших специалистов по анимации в состав следующей делегации в Иран, которую в мае 2023 года возглавит вице-премьер правительства – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев», – добавил Радий Хабиров.

По итогам визита руководитель региона поделился своими впечатлениями и, кроме того, предложил ряд инициатив.

«Некоторые вещи нас не удивляют – где-то мы вперёд ушли. А некоторые – очень интересны. Мы приняли ряд решений. Фармацевтика и производство медицинского оборудования здесь, действительно, развиваются хорошо. Поэтому мы включим в «дорожную карту» визит руководства минздрава Башкирии и наших специалистов, – пояснил Радий Хабиров. – И ещё один интересный проект, который родился в процессе осмотра: у нас в республике не развито производство пластиковых игрушек. А сырьё для этого есть – огромное количество. Попробуем создать совместное производство. Сделаем свои игрушки, экологически безопасные».

Как сообщал ранее «Башинформ», 12 марта в Тегеране Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с замминистра нефти Ирана, управляющим директором Национальной иранской нефтяной компании Мохсеном Ходжасте-Мехром. Главной темой состоявшегося обсуждения стало укрепление сотрудничества в нефтегазовой отрасли и реализация совместных проектов.