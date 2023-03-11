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Сегодня, 11:55

Время ожидания в МФЦ Башкирии сократилось в среднем до 2 минут

соцсети Радия Хабирова
Фото:соцсети Радия Хабирова

Время ожидания в МФЦ Башкирии сократилось в среднем до 2 минут. Об этом рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. По его словам, в 2022 году  сотрудники МФЦ республики приняли более 5 млн дел и дали порядка 1,5 млн консультаций.

«Поменялась тональность обращений жителей в МФЦ, добавилось все, что связано с СВО. Максимально оперативно организовали прием документов на выплаты беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Выстроили работу с семьями военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, — написал руководитель региона в своем телеграм-канале. — Отдельное внимание уделяем вопросам помощи бизнесу. В сжатые сроки во всех центрах „Мои Документы“ организовали информирование предпринимателей о региональных и федеральных антикризисных мерах поддержки».

Радий Хабиров также отметил новые направления работы МФЦ, связанные с регистрацией прав собственности, земельно-имущественными отношениями.

«Главное — делаем всё возможное, чтобы жители качественно и своевременно получали услуги, не стояли в очередях, не тратили время», — подытожил он работу региональных МФЦ.
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