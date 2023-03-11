В двух СНТ Уфимского района Башкирии ввели карантин по бешенству

Указом Главы Башкирии введен карантин по бешенству животных на территориях садоводческих товариществ «поселок Новое Осоргино» и «Пласт» Уфимского района. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Карантин введен с 1 марта в эпизоотическом очаге и в границах дачных поселков. В эпизоотическом очаге запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение его посторонними лицами, кроме специалистов госветслужбы и людей, проживающих или временно пребывающих на данной территории. Запрещены также ввоз и вывоз животных, за исключением вакцинированных, снятие шкур с трупов восприимчивых животных.

На остальной территории, попавшей под ограничения, запрещаются проведение ярмарок, выставок и иных мероприятий, связанных со скоплением и перемещением животных, вывоз животных, за исключением вывоза вакцинированных животных на убой.