В Башкирии назвали победителей конкурса «Образцовая башкирская семья ‒ 2023»

В пятницу, 10 марта, в здании филармонии города Стерлитамак состоялся финал республиканского конкурса «Образцовая башкирская семья — 2023» («Өлгөлө башҡорт ғаиләһе-2023»). Гала-концерт и объявление победителей конкурса традиционно проходят в День башкирской семьи — 1 марта, но в этом году его перенесли на 10 марта в связи с погодными условиями.

В этом году участниками конкурса стали более 100 семей, среди которых не только семьи республики, но и представители регионов России с компактным проживанием башкир. В финал прошли 14 семей, но приехать смогли 13. Семья из города Нижнекамска Республики Татарстан записала видеоролик с приветствием.

«Наша страна богата и сильна крепкими семьями. Семьями, где есть мама и папа, бабушки и дедушки. Где детей учат родному языку, передают секреты ремесел, приучают к труду, передают самые главные ценности, традиции. И никому не удастся сломать нашу страну, пока у нас есть такие замечательные семьи. Вы — национальное достояние нашей родины», — поприветствовала финалистов первый заместитель министра культуры РБ Наталья Лапшина.

По традиции конкурс проходил в два этапа: зональный и республиканский. Жюри принимало решение на основе представленных семьями видеопрезентаций. Участники демонстрировали свои семейные традиции и праздники, ремесла и хобби. Так же в роликах была отражена пропаганда семейных ценностей, преимущества многодетной и здоровой семьи.

По итогам работы жюри обладателем Гран-при конкурса «Образцовая башкирская семья — 2023» стала семья Тойгуновых из Стерлибашевского района.

В номинации «Семейные традиции и ценности» призерами стали семья Гилемхановых из Нефтекамска (1 место), семья Рахмангуловых из Куюргазинского района (2 место) и семья Кускильдиных из Гафурийского района (3 место).

В номинации «Семейное творчество» места распределились следующим образом: 1 место — семья Гимадиевых из Нефтекамска; 2 место — семья Валиевых из Уфы; 3 место — семья Байгужиных из Сибая.

Лучшими в номинации «Семейное ремесло» стали: семья Гайсиных из Аскинского района (1 место), семья Ишмухаметовых из Кугарчинского района (2 место) и семья Хайруллиных из Межгорья (3 место).

Победителям вручены дипломы, и сертификаты на сумму: 30, 50, 70 и 100 тысяч рублей соответственно.

Дипломами победителей в специальных номинациях и сертификатами номиналом в 10 тысяч рублей награждены семья Гаетбаевых из Сибая в номинации «Һәләтле ғаилә» (Умелая семья), семья Кираевых из Нижнекамска Республики Татарстан в номинации «Рухлы ғаилә» (Духовная семья), семья Мансуровых из Стерлитамак в номинации «Мираҫлы ғаилә» (Семья с богатым наследием) и семья Нуреевых из Иглинского района в номинации «Күп балалы ғаилә» (Многодетная семья).

Конкурс «Образцовая башкирская семья ‒ 2023» проводится с целью выявления среди населения РБ и регионов РФ с компактным проживанием башкир образцовой семьи, сохраняющей и развивающей культуру башкирского народа, родной язык, обычаи, традиции и поддержания и укрепления института семьи в нашем современном социуме.

Напомним, организаторами конкурса являются министерство культуры РБ при поддержке министерства семьи, труда и социальной защиты населения республики, Всемирный курултай (конгресс) башкир, Дом дружбы народов РБ.