Российское экологическое общество в Башкирии возглавила Светлана Леонтьева

В руководстве регионального отделения Российского экологического общества в Республике Башкортостан произошли кадровые изменения. Как стало известно «Башинформ» Артем Киреев покинул должность руководителя реготделения, его место заняла Светлана Леонтьева, доцент кафедры УГНТУ.

Светлана Леонтьева имеет большой опыт научной и преподавательской работы, награждена Золотой медалью за «Новаторскую работу в области высшего образования», сообщили в минэкологии РБ.



В ближайших планах регионального отделения развитие молодёжного экодвижения Республики Башкортостан, эковолонтёрства, укрепление роли общественных организаций в экологической повестке республики.



Планируется активное участие в уже существующих проектах, таких как эко уроки для школьников, научно-популярные мероприятия. Также в разработке новые экопроекты — экологический республиканский экофестиваль, развитие экотуризма и ряд других.