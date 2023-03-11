Новости Башкортостана и Уфы
75.94
+0.04
80.4
+0.26
82.56
+0.97
-8 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 14:11

Российское экологическое общество в Башкирии возглавила Светлана Леонтьева

минэкологии РБ
Фото:минэкологии РБ

В руководстве регионального отделения Российского экологического общества в Республике Башкортостан произошли кадровые изменения. Как стало известно «Башинформ» Артем Киреев покинул должность руководителя реготделения, его место заняла Светлана Леонтьева, доцент кафедры УГНТУ.

Светлана Леонтьева имеет большой опыт научной и преподавательской работы, награждена Золотой медалью за «Новаторскую работу в области высшего образования», сообщили в минэкологии РБ.

В ближайших планах регионального отделения развитие молодёжного экодвижения Республики Башкортостан, эковолонтёрства, укрепление роли общественных организаций в экологической повестке республики. 

Планируется активное участие в уже существующих проектах, таких как эко уроки для школьников, научно-популярные мероприятия. Также в разработке новые экопроекты — экологический республиканский экофестиваль, развитие экотуризма и ряд других.

Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика