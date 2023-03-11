Радий Хабиров подписал ряд важных документов в сфере образования Башкирии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал ряд важных документов, касающихся сферы образования республики. Прежде всего они затрагивают систему среднего профессионального образования.

По словам Радия Хабирова среднее профессиональное образование становится всё более востребованным. В последние годы около половины ребят после 9-го класса стали выбирать колледжи.

«Нужно сделать упор на повышении качества работы СПО, чтобы наши колледжи в условиях динамично меняющегося рынка труда развивались опережающими темпами, а их выпускники были востребованы и конкурентоспособны», — сказал он на первом заседании республиканского совета по среднему профессиональному образованию.

В целях повышение престижа среднего профессионального образования и стимулирование «высоких достижений педагогических работников» руководителем республики принято решение об увеличении количества грантов с 10 до 20 для преподавателей и мастеров колледжей.

Размер одного гранта составляет 690 тысяч рублей, следует из подписанного Главой Башкирии указа.

Второй документ гласит о новых мерах господдержки среднего профессионального образования (СПО). Так, с 9 марта 2023 года учреждены гранты Главы Республики Башкортостан государственным профессиональным образовательным организациям.

Согласно тексту указа, ежегодно 10 профессиональных образовательных организаций республики будут получать грантовую подружку в размере 1 млн рублей за достижения в области среднего профессионального образования.

В связи с этим министерству образования и науки республики поручено организовать проведение ежегодного конкурса среди учреждений СПО на получение грантов Главы РБ.

Кроме того, в Башкирии реализуется программа модернизации учреждений среднего профессионального образования. За четыре года на модернизацию зданий и общежитий 90 колледжей и Центра опережающей профессиональной подготовки из республиканского бюджета выделено более 700 млн рублей.

Как ранее писал «Башинформ», только в 2022 году в рамках Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий из бюджета республики было выделено 463,1 млн рублей на проведение капитального ремонта в колледжах республики. Проведена большая работа от создания дизайн-проекта, разработки программы развития колледжей до выполнения ремонтных работ.

Также в 2022 году в рамках федерального проекта «Профессионалитет» Башкортостан прошёл конкурсный отбор на создание четырёх образовательно-производственных центров. Из федерального бюджета на эти цели выделили 400 млн рублей. Первый центр создали на базе Уфимского машиностроительного колледжа.

В 2024 году в Учалах появится второй Центр опережающей профессиональной подготовки для горнодобывающей промышленности. Он охватит не только Башкортостан, но и Челябинскую область, что позволит привлекать средства из других регионов.

Добавим, что Башкортостан — один из лидеров в стране по числу учреждений среднего профессионального образования. В республике работают 96 колледжей и 41 филиал, в которых обучаются 104 тысячи человек. Подготовка кадров ведётся по 136 специальностям и 80 рабочим профессиям.