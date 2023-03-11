Медицинская реабилитация становится доступнее жителям Башкирии

В Башкирии продолжается работа над повышением доступности медицинской реабилитации жителям республики. В этом году на оснащение медорганизаций современным реабилитационным оборудованием предусмотрено более 291 млн рублей, сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров.

«Федеральный проект „Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация“ — один из приоритетных в сфере российского здравоохранения. Он начал действовать в 2022 году и уже в июне мы утвердили региональную программу. Она предполагает оснащение реабилитационным оборудованием 25 медицинских организаций республики до 2025 года. Общая сумма средств на эти цели — более 1,2 млрд рублей», — рассказал руководитель регионального кабмина в соцсетях.

Он отметил, что 5 больниц (в Уфе, Месягутово и Белорецке) получили оборудование для медицинской реабилитации в прошлом году. В этом году будут оснащены еще 6 медицинских организаций для взрослых и детей. Оборудование получат городские больницы Нефтекамска и Стерлитамака,

РКБ им. Куватова, городская больница № 13 Уфы, Клиническая больница скорой медицинской помощи Уфы и Республиканская детская клиническая больница.

Для них будут приобретены 190 медицинских изделий, среди которых

тренажеры для разработки конечностей, аппараты для ультразвуковой терапии и физиотерапии, виртуальные реабилитационные системы

беговые дорожки, дефибриляторы и прочее оборудование.

Плюс к этому в городах и районах республики открываются амбулаторные отделения медицинской реабилитации. В 2022 году такие отделения были созданы в Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Ишимбае, Дюртюлях, Белорецке, а также в Архангельском, Благоварском и Дуванском районах.