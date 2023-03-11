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Сегодня, 14:02

Главный Госавтоинспектор Башкирии предупредил о новой опасности

Главный Госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов предупредил о новой опасности. Он отметил, что весной погода переменчива, в ночное время температура может опускаться ниже нуля. Такие условия способствуют проявлению гололедных явлений и увеличению риска возникновения дорожно-транспортных происшествий.

«Чтобы обезопасить себя от несчастных случаев бдительными нужно быть как пешеходам, так и автолюбителям. В этот период следует быть особенно внимательными на дороге, строго соблюдать Правила дорожного движения. Переходите проезжую часть только в установленных для этого месте, с соблюдением всех норм и правил безопасности. При переходе дороги в темное время суток используйте на одежде светоотражающие элементы», — рекомендует Владимир Севастьянов.

Глава ГИБДД по РБ напомнил о необходимости воздерживаться от резких перестроений из ряда в ряд в такую погоду и совершения других маневров, не убедившись в их безопасности. 

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