Андрей Назаров поручил ускорить работы по организации строительства студенческого кампуса

В субботу, 11 марта, премьер-министра Башкирии Андрея Назарова в режиме ВКС провел совещание по строительству Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня в Уфе. Он предупредил, что согласно «дорожной карте», утвержденной во время визита зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко, по ряду мероприятий установлены очень сжатые сроки.

«Мы должны оперативно решить ряд вопросов, связанных с организацией строительно-монтажных работ по первой очереди кампуса, передачей земельных участков и имущества концессионеру, изменением состава учредителей и структуры управления, началом финансирования проекта и приобретением оборудования ВУЗами», — указал руководитель регионального кабмина.

Премьер-министр подробно остановился на теме прохождения государственной экспертизы проектной документации первой очереди кампуса. На сегодняшний день устранена большая часть замечаний Главгосэкспертизы. Корректировки по части из них на рассмотрении экспертов, еще по нескольким дорабатывается проектная документация.

Завершая совещание, он напомнил, что необходимо незамедлительно начать работу в части планировочных решений и разместить макеты оборудования на закрепленных площадях совместно с вузами республики. Премьер-министр также поручил определить поставщиков, сроки и источники финансирования, а также организовать совещание с представителями Главгосэкспертизы.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в состав кампуса войдут жилые модули для студентов, преподавателей и гостей НОЦ на 4,4 тысячи мест, IQ-парк, аудиторно-лабораторный блок и геномный центр, помещения для торговли и общепита, а также спортивно-рекреационные зоны и площадки культурно-массовых мероприятий. Площадь всех объектов превысит 130 тысяч кв. метров.