Жители Чесноковки в Уфе останутся без воды на целый день

В поселке Чесноковка Кировского района Уфы 11 марта с 10 до 17 часов будет приостановлено холодное водоснабжение из-за отключения электроэнергии на воздушной линии подстанции «Конезавод». Об этом сообщили на предприятии «Уфаводоканал».

«Приносим свои извинения за временные неудобства», - добавили в пресс-службе муниципального предприятия.

Ранее «Уфаводоканал» сообщил о плановых отключениях холодной воды в Демском и Орджоникидзевском районах Уфы в связи с ремонтом оборудования, информировал «Башинформ».