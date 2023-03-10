В выходные в Башкирии пройдут масштабные рейды ГИБДД

В Башкортостане традиционно в выходные дни пройдут масштабные рейдовые мероприятия госавтоинспекции.

Основная задача предотвратить автомобильные аварии и исключить из транспортного потока злостных нарушителей ПДД. В городах и районах республики экипажи ДПС будут усилены другими службами полиции. Дополнительные меры профилактики направлены на недопущение тяжких дорожно-транспортных происшествий и оказание помощи участникам дорожного движения.

Также сегодня вечером в Уфе, на улице Менделеева силами сотрудников столичной госавтоинспекции запланированы массовые проверки водителей.



