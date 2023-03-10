В России в рамках Года педагога и наставника для молодых ученых объявили специальную программу

В рамках Года педагога и наставника, который объявлен в России по указу Владимира Путина, для молодых ученых будет запущена специальная программа наставничества.

В ее рамках обозначены следующие задачи: адаптация начинающих исследователей в научной среде; оказание консультационной, экспертной и других видов поддержки студенческим научным объединениям со стороны советов молодых учёных; создание условий для полноценной работы молодого учёного.

В рамках Года педагога и наставника в регионах пройдут мастер-классы от выпускников-наставников, интерактивные лектории, конкурсы, а также всероссийские и международные научно-практические конференции. Будет организована работа по привлечению молодёжи в педагогическую профессию, распространению опыта лучших педагогов и наставников, повышению качества образовательных программ. Лучшие преподавательские практики и современные подходы к обучению станут одной из тем юбилейного X Московского международного салона образования.

Кроме того, шесть вузов станут участниками пилотной программы наставничества студенческих научных объединений. Это Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта; Российский университет дружбы народов; Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова; Государственный академический университет гуманитарных наук; Московский государственный технический университет гражданской авиации; Петрозаводский государственный университет.

В апреле пройдёт стратегическая сессия в Карелии. Также участников программы ждёт круглый стол на съезде молодых учёных и семинар-совещание на площадке III Конгресса молодых учёных в декабре.

В рамках Года будет реализована инициатива «Сириус. Лето: начни свой проект». Программа проводится совместно с образовательным фондом «Талант и успех». Она нацелена на трудоустройство студентов-наставников на время выполнения научно-технологических проектов со школьниками.

Также продолжит работу федеральный проект «Женщины: школа наставничества», направленный на поддержку талантливых студенток в начале их карьерного пути. Подать заявку на участие можно на онлайн-портале женщинышколанаставничества.рф.

«Сегодня в России более 52 тысяч молодых преподавателей в вузах в возрасте до 39 лет. Им предстоит, опираясь на традиции отечественной педагогики и передовые технологии, формировать суверенную систему образования. Поэтому одна из целей Года педагога и наставника – качественно усилить вузы, а также масштабировать движение наставников. В целях развития системы научного наставничества мы задействуем студенческие научные объединения и советы молодых учёных. Благодаря этому мы получим единый трек профессионального роста молодого учёного – от абитуриента до доктора наук, а также обеспечим поддержку преемственности между поколениями исследователей», – отметил заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко.

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