Что ждет учителей в Год педагога и наставника - минпросвещения России

Открытие Года педагога и наставника состоится в феврале в центре «Машук» в Пятигорске, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании правительства под председательством президента России. Министр рассказал о мероприятиях тематического года.

По его словам, в течение всего 2023 года будут проходить масштабные профессиональные форумы — Московский международный салон образования, летний Фестиваль наставничества, Форум классных руководителей.

В сентябре состоятся Большой педагогический диктант и Всероссийский урок, посвященный Году педагога и наставника, в октябре пройдет Большая учительская неделя.

Состоятся профессиональные конкурсы — «Учитель года», по просьбе самих преподавателей впервые пройдет конкурс «Первый учитель». Получит продолжение и телеконкурс «Классная тема!». В марте в Екатеринбурге пройдет Фестиваль профессиональной ориентации.

Будет организован цикл мероприятий к 200-летию Константина Ушинского — в апреле пройдет первый съезд народных учителей для преподавателей из стран СНГ. Также будут организованы тематические выставки, лекции, олимпиады. 19 февраля в Москве, рядом с МПГУ, откроют скульптурную композицию в честь Ушинского. В ноябре на площадке МГУ состоится Международный педагогический конгресс, посвященный его наследию.

В 2023-м планируется внедрить новые меры поддержки педагогов. Будет больше грантов в рамках Всероссийского конкурса молодежных проектов. Еще в прошлом году снижена бюрократическая нагрузка на педагогов. Прорабатывается вопрос об особом статусе учителя.

В каждом новом регионе РФ будет создано по педагогическому университету, сообщил Кравцов.

«Во все времена, подобные тем, которые мы переживаем сегодня, мы отчетливо осознаем роль и значение учительского труда. Потому что именно педагог формирует в каждом из нас основы нашего мировоззрения. И от этого в значительной степени зависят устойчивость, стабильность и будущее нашего государства», — сказал президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Глава государства постановил провести в стране Год педагога и наставника — «в целях признания особого статуса педагогических работников, в том числе осуществляющих наставническую деятельность».

Для Башкирии Год педагога и наставника станет логическим продолжением Года модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий, которым был объявлен в республике 2022-й. В республике в рамках тематического года запланировано немало полезных для педагогов мероприятий, но главное ожидание от него — признание высокого статуса учителей и огромной общественной значимости их труда. О том, что позволит достичь этих целей, «Башинформ» рассказывал здесь.