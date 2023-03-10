В Башкирии в ЕГРН внесли данные о границах 62% населенных пунктов

В Башкирии в рамках создания единой цифровой платформы Национальной системы пространственных данных (НСПД) и единой электронной картографической основы в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесено более 2,8 тыс. сведений о границах населенных пунктов республики — 62% от их общего числа, сообщили в Росреестре по РБ.

Работы по внесению границ населенных пунктов полностью завершены в Благоварском и Караидельском районах, в городах Агидель, Белорецк, Баймак, Бирск, Давлеканово, Стерлитамак. Еще в 14 муниципалитетах эти работы завершены на более чем 90%.

До конца текущего года в регионе предстоит внести в реестр сведения о границах еще 1730 населенных пунктов. Для выполнения этой работы муниципалитеты получат субсидии из республиканского бюджета.

«Пилотный проект НСПД позволит региональным и муниципальным органам власти уже в конце 2024 года использовать новые сервисы и принимать управленческие решения на основе полных и точных данных в сфере земли и недвижимости. Внесение сведений о границах населенных пунктов в ЕГРН способствует эффективному управлению территориями и земельными ресурсами республики, увеличивает их инвестиционную привлекательность», — пояснила начальник отдела геодезии и картографии, землеустройства и мониторинга земель Росреестра по РБ Зухра Саитгареева.