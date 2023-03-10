Уфимский университет приглашает бесплатно посетить музеи с уникальными экспонатами

11 марта в крупнейшем вузе Башкирии - Уфимском университете науки и технологий стартует акция «Суббота в музее». Уфимцы и гости столицы могут совершенно бесплатно посетить четыре ведущих музея университета: музей археологии им. Н.А. Мажитова, музей этнографии им. Р.З. Янгузина, зоологический и геологический музеи. В их коллекциях собраны удивительные экспонаты, раскрывающие богатство истории и природы нашего края.
Старейшим в университете считается зоологический музей. Он был основан в начале ХХ века, а первые экспонаты располагались в кабинете биологии открытого в Уфе в 1909 году Учительского института. Сейчас в музее сформирована самая большая зоологическая коллекция в республике. Среди его экспонатов – чучела животных со всего мира. В дополнение к увиденному, посетители смогут услышать их голоса, посмотреть на представителей фауны на большом экране, а некоторые экспонаты даже потрогать. Музей активно сотрудничает с заповедниками и заказниками Башкирии, с научными учреждениями, здесь проходят занятия для школьников в рамках курса «Увлекательная биология».
Этнографический музей ведет свою историю с 1969 года, его создателем стал доктор исторических наук, профессор, выдающийся этнограф Рим Янгузин, которым в рамках комплексных исследований в Башкирии, Оренбургской и Челябинской областях собран уникальный полевой материал, ставший основой экспозиции. В фондах музея собраны интересные материалы, характеризующие быт коренных башкир: предметы охоты, пчеловодства, домашняя утварь, музыкальные инструменты, текстиль, украшения и многое другое. Специальный раздел посвящён этногенезу и этнической истории башкирского народа, где экспонируются фото представителей различных башкирских родов.
Хранителем далекого прошлого нашей планеты можно назвать открытый в 2011 году учебно-научный геологический музей. Его экспонаты – минералы и горные породы, раскрывают каменную летопись Земли и позволяют представить картины минувших эпох. Здесь выставлены более 2700 образцов минералов и горных пород из различных точек планеты, в том числе из далекой Антарктиды. Есть в музее и «посланцы из космоса» – челябинский и сихотэ-алинский метеориты, тектиты и загадочные «арметовские камни» с крестами, что выпали в XVIII веке вместе с градом в Стерлитамакском уезде. Здесь же можно увидеть рожденный молнией во влажных песках Португалии фульгурит – единственный экземпляр в Уфе.
Украшение музея - большая коллекция знаменитой башкирской яшмы, коллекция родонитов Файзуллинского месторождения, чароиты густо-сиреневого цвета и еще немало удивительного. В 2018 году музейное собрание пополнилось интересными крупными кристаллами – октаэдрами магнетита с Кольского полуострова, переданного выпускником вуза Ильнуром Сафиным, а красивые и крупные кристаллы пирита с месторождения Юбилейное проделали на плечах другого выпускника университета, Фанура Кутлуахметова, длинный путь из шахты глубиной почти 400 м.
Археологический музей Уфимского университета – самый молодой, он был создан 30 ноября 2012 года. Основу фонда составляют археологические коллекции, накопленные в ходе полевых работ археологической экспедиции университета с 1961 года по настоящее время. В 2017 году музею присвоено имя доктора исторических наук, профессора, академика и выдающегося археолога республики – Нияза Мажитова, много лет работавшего в вузе. Значительная доля музейных экспонатов – результат его экспедиций. Всего в фондах учебно-научного археологического музея хранятся более 340 коллекций, рассказывающих о древней истории нашего края.
Экскурсии по музеям Уфимского университета будут проходить каждую субботу, для участия необходима регистрация.