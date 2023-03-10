Уфимский университет приглашает бесплатно посетить музеи с уникальными экспонатами

Хранителем далекого прошлого нашей планеты можно назвать открытый в 2011 году учебно-научный геологический музей. Его экспонаты – минералы и горные породы, раскрывают каменную летопись Земли и позволяют представить картины минувших эпох. Здесь выставлены более 2700 образцов минералов и горных пород из различных точек планеты, в том числе из далекой Антарктиды. Есть в музее и «посланцы из космоса» – челябинский и сихотэ-алинский метеориты, тектиты и загадочные «арметовские камни» с крестами, что выпали в XVIII веке вместе с градом в Стерлитамакском уезде. Здесь же можно увидеть рожденный молнией во влажных песках Португалии фульгурит – единственный экземпляр в Уфе.

Украшение музея - большая коллекция знаменитой башкирской яшмы, коллекция родонитов Файзуллинского месторождения, чароиты густо-сиреневого цвета и еще немало удивительного. В 2018 году музейное собрание пополнилось интересными крупными кристаллами – октаэдрами магнетита с Кольского полуострова, переданного выпускником вуза Ильнуром Сафиным, а красивые и крупные кристаллы пирита с месторождения Юбилейное проделали на плечах другого выпускника университета, Фанура Кутлуахметова, длинный путь из шахты глубиной почти 400 м.