Новости Башкортостана и Уфы
75.9
+0.45
80.14
-0.41
81.11
-0.48
4+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 13:05

Уфимский университет приглашает бесплатно посетить музеи с уникальными экспонатами

Партнерский материал
Уфимский университет науки и технологий
Фото:Уфимский университет науки и технологий

11 марта в крупнейшем вузе Башкирии - Уфимском университете науки и технологий стартует акция «Суббота в музее». Уфимцы и гости столицы могут совершенно бесплатно посетить четыре ведущих музея университета: музей археологии им. Н.А. Мажитова, музей этнографии им. Р.З. Янгузина, зоологический и геологический музеи. В их коллекциях собраны удивительные экспонаты, раскрывающие богатство истории и природы нашего края.

Уфимский университет науки и технологий В зоологическом музее вуза можно увидеть чучела животных
В зоологическом музее вуза можно увидеть чучела животныхФото:Уфимский университет науки и технологий

Старейшим в университете считается зоологический музей. Он был основан в начале ХХ века, а первые экспонаты располагались в кабинете биологии открытого в Уфе в 1909 году Учительского института. Сейчас в музее сформирована самая большая зоологическая коллекция в республике. Среди его экспонатов – чучела животных со всего мира. В дополнение к увиденному, посетители смогут услышать их голоса, посмотреть на представителей фауны на большом экране, а некоторые экспонаты даже потрогать. Музей активно сотрудничает с заповедниками и заказниками Башкирии, с научными учреждениями, здесь проходят занятия для школьников в рамках курса «Увлекательная биология».

Уфимский университет науки и технологий В фондах этнографического музея собраны материалы, характеризующие быт башкирского народа
Уфимский университет науки и технологий В фондах этнографического музея собраны материалы, характеризующие быт башкирского народа
В фондах этнографического музея собраны материалы, характеризующие быт башкирского народаФото:Уфимский университет науки и технологий

Этнографический музей ведет свою историю с 1969 года, его создателем стал доктор исторических наук, профессор, выдающийся этнограф Рим Янгузин, которым в рамках комплексных исследований в Башкирии, Оренбургской и Челябинской областях собран  уникальный полевой материал, ставший  основой экспозиции. В фондах музея собраны интересные материалы, характеризующие быт коренных башкир: предметы охоты, пчеловодства, домашняя утварь, музыкальные инструменты, текстиль, украшения и многое другое. Специальный раздел посвящён этногенезу и этнической истории башкирского народа, где экспонируются фото представителей различных башкирских родов.

Уфимский университет науки и технологий Геологический музей хранит тайны недр нашей планеты
Геологический музей хранит тайны недр нашей планетыФото:Уфимский университет науки и технологий
Уфимский университет науки и технологий
Фото:Уфимский университет науки и технологий

Хранителем далекого прошлого нашей планеты можно назвать открытый в 2011 году учебно-научный геологический музей. Его экспонаты – минералы и горные породы, раскрывают каменную летопись Земли и позволяют представить картины минувших эпох. Здесь выставлены более 2700 образцов минералов и горных пород из различных точек планеты, в том числе из далекой Антарктиды. Есть в музее и «посланцы из космоса» – челябинский и сихотэ-алинский метеориты, тектиты и загадочные «арметовские камни» с крестами, что выпали в XVIII веке вместе с градом в Стерлитамакском уезде. Здесь же можно увидеть рожденный молнией во влажных песках Португалии фульгурит – единственный экземпляр в Уфе.

Украшение музея - большая коллекция знаменитой башкирской яшмы, коллекция родонитов Файзуллинского месторождения, чароиты густо-сиреневого цвета и еще немало удивительного. В 2018 году музейное собрание пополнилось интересными крупными кристаллами – октаэдрами магнетита с Кольского полуострова, переданного выпускником вуза Ильнуром Сафиным, а красивые и крупные кристаллы пирита с месторождения Юбилейное проделали на плечах другого выпускника университета, Фанура Кутлуахметова,  длинный путь из шахты глубиной  почти 400 м.

Уфимский университет науки и технологий Археологический музей рассказывает о древней истории нашего края
Археологический музей рассказывает о древней истории нашего краяФото:Уфимский университет науки и технологий

Археологический музей Уфимского университета – самый молодой, он был создан 30 ноября 2012 года.  Основу фонда составляют археологические коллекции, накопленные в ходе полевых работ археологической экспедиции университета с 1961 года по настоящее время. В 2017 году музею присвоено имя доктора исторических наук, профессора, академика и  выдающегося археолога республики – Нияза Мажитова, много лет работавшего в вузе. Значительная доля музейных экспонатов – результат его экспедиций. Всего в фондах учебно-научного археологического музея хранятся более 340 коллекций, рассказывающих о древней истории нашего края.

Экскурсии по музеям Уфимского университета будут проходить каждую субботу, для участия необходима регистрация.

Автор:Роман Якимчук
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика