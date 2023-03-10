Стала известна дата закрытия горнолыжного сезона в Башкирии

Исполняющая обязанности министра предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина в передаче «Салям» из ЦУР республики озвучила сроки официального завершения горнолыжного сезона в регионе.

«Наши крупные горнолыжные центры „Абзаково“, „Банное“ и „Мраткино“ будут работать до конца апреля, остальные же закроются до следующей зимы в конце марта. Конечно же, у нас в республике в любое время года можно найти подходящее предложение для активного отдыха по интересам и возможностям. Например, весной и летом востребован глэмпинг, с каждым годом набирают популярность сплавы, в весеннее время особенно величественны и красивы водопады», — рассказала Светлана Верещагина.

Как добавила гостья эфира, вся информация о туристических маршрутах и доступных операторах опубликована на портале «Терра Башкирия».