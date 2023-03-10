Новости Башкортостана и Уфы
75.94
+0.04
80.4
+0.26
82.56
+0.97
-1 °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Вчера, 15:58

Стала известна дата закрытия горнолыжного сезона в Башкирии

архив ИА «Башинформ»
Фото:архив ИА «Башинформ»

Исполняющая обязанности министра предпринимательства и туризма Башкирии Светлана Верещагина в передаче «Салям» из ЦУР республики озвучила сроки официального завершения горнолыжного сезона в регионе.

«Наши крупные горнолыжные центры „Абзаково“, „Банное“ и „Мраткино“ будут работать до конца апреля, остальные же закроются до следующей зимы в конце марта. Конечно же, у нас в республике в любое время года можно найти подходящее предложение для активного отдыха по интересам и возможностям. Например, весной и летом востребован глэмпинг, с каждым годом набирают популярность сплавы, в весеннее время особенно величественны и красивы водопады», — рассказала Светлана Верещагина.

Как добавила гостья эфира, вся информация о туристических маршрутах и доступных операторах опубликована на портале «Терра Башкирия».

Видео:ЦУР Башкирии
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика