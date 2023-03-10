Новости Башкортостана и Уфы
75.9
+0.45
80.14
-0.41
81.11
-0.48
4+ °C
Облачно
Коронавирус
Все новости
Общество
Сегодня, 09:08

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные

Валерий Шахов, архивное фото
Фото:Валерий Шахов, архивное фото

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня, включая выходные. По данным Башгидромета, сегодня, 10 марта, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных. По югу без существенных осадков. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0, +5 градусов. 

В субботу ночью, 11 марта, прогнозируется облачная погода. Пройдет небольшой дождь, переходящий в снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Днем ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный умеренный, ночью по северу порывистый. Температура воздуха ночью и днем -3, +2 градуса. 

В воскресенье, 12 марта, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, местами до 17 мороза. Днем -2, +3 градуса.

Автор:Галина Бахшиева
Читайте нас в
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Подкасты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Эл. почта
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11
Редакция
(347) 250-07-28
Приемная
(347) 250-05-07
Сотрудничество
(347) 250-06-14
Отдел кадров

© 1992-2023 АО ИА «Башинформ». Свидетельство о регистрации СМИ № ТУ 02-01609 от 25.09.2017 г., выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Яндекс.Метрика