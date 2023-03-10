Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на выходные

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня, включая выходные. По данным Башгидромета, сегодня, 10 марта, ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных. По югу без существенных осадков. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха днем 0, +5 градусов.

В субботу ночью, 11 марта, прогнозируется облачная погода. Пройдет небольшой дождь, переходящий в снег, местами до умеренного. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах снежный накат, гололедица. Днем ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой мокрый снег. Ветер юго-западный, с переходом на северо-восточный умеренный, ночью по северу порывистый. Температура воздуха ночью и днем -3, +2 градуса.

В воскресенье, 12 марта, без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом на южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха ночью -7, -12 градусов, местами до 17 мороза. Днем -2, +3 градуса.