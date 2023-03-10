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Сегодня, 10:32

Сети под запретом: в Башкирии начали действовать новые правила рыболовства

Олег Яровиков
Фото:Олег Яровиков

1 марта вступили в силу новые правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом минсельхоза России от 13.10.2022 года № 695. Они будут действовать до 1 марта 2029 года и  распространяются на территорию Башкирии.

Как и в прежней редакции правил, установлен ряд ограничений для любителей рыбной ловли. Так, запрещается использовать эхолот, за нахождение с этим устройством на расстоянии менее 500 м от водоема предусмотрен штраф. Запрещено также использование при любительской рыбалке всех типов сетей. Установлена суточная норма вылова рыбы – не более 5 кг.

На территории Башкирии определены места, где любительская рыбалка запрещена. В частности, запретными для любительского рыболовства являются два участка на реке Белая: от Юлдузовского водозабора Илишевского района до административной границы деревни Ангасяк (Дюртюлинский район) и участок от административной границы села Красный Яр до административной границы населенного пункта Бачурино в Уфимском районе.

Также запрещена рыбалка в весенний нерестовый период с 25 апреля по 5 июня, за исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук у одного человека вне мест нереста. Кроме этого, запрещается ловить рыбу с 1 октября по 1 мая в зимовальных ямах (их перечень указан в приложении к правилам).

На территории республики также запрещено ловить форель, тайменя, хариуса, стерлядь во всех водоемах рыбохозяйственного значения, под запретом также ловля сига в озере Банное. Нельзя ловить краснокнижную рыбу, если она попалась на крючок, то ее следует освободить и выпустить в воду. Ловить лососевых и осетровых рыб можно на частных прудах, где их специально разводят и ловля разрешена за плату.

Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии принят закон о рыбохозяйственных заповедных зонах.

Автор:Роман Якимчук
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