Радий Хабиров рассказал о тех, кого считает настоящими героями

«Сегодня в этом зале собрались настоящие герои нашего времени, которые достойно несут звание волонтёров. Сильные и мужественные активисты, которые никогда не останутся в стороне. И в любых, самых сложных ситуациях будут верны своей миссии — помогать тем, кто нуждается в этом», — сказал Радий Хабиров, обращаясь к участникам первого форума добровольцев Башкортостана, который сегодня проходит в уфимском конгресс–холле «Торатау», о чем сообщал «Башинформ».

Глава Башкортостана поблагодарил волонтеров и добровольцев республики за их активную помощь властям во время пандемии коронавируса, во время тушения лесных пожаров.

«Для нас олицетворением готовности к бескорыстной помощи и самопожертвованию стал волонтёр центра «Наша Забота», уроженец Чишминского района Радик Асфандияров. Он хорошо понимал всю опасность коронавирусной инфекции, но день за днём спешил на помощь к больным людям. Радик совершил более 100 выездов, доставляя продукты питания и лекарства. К огромному сожалению, он заболел и погиб. У него остались жена и двое детей, которые сегодня находятся в этом зале вместе с нами.

Президент России Владимир Владимирович Путин наградил нашего земляка посмертно орденом Пирогова за заслуги в добровольческой работе, бескорыстную помощь людям. Мы сохраним память о настоящем герое волонтере Радике Асфандиярове в наших сердцах. Как и о 48 наших медработниках, которые погибли на своем посту во время пандемии», - сказал Радий Хабиров.

Глава республики поблагодарил добровольцев, которые помогают Донбассу, нашим землякам — участникам специальной военной операции и их семьям.

«Республика отправляет на Донбасс гуманитарные конвои, принимает эвакуированные семьи. Направляет в новые российские регионы врачей, строителей, специалистов самых разных профессий. Большой вклад в организацию этой работы вносят волонтеры. Важнейшей помощью фронту является забота о семьях военнослужащих. В республике действует волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова. Большую работу проводит региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи „МыВместе“. Мы и дальше будем делать всё для нашей общей победы», — сказал Радий Хабиров.

На платформе Добро.ру зарегистрировались более 76 тысяч волонтеров из нашей республики, свыше 700 добровольческих организаций. Ежегодно в добровольческие проекты и мероприятия вовлекаются порядка 400 тысяч жителей региона.

По итогам 2022 года республика вошла в лидеры рейтинга Ассоциации волонтерских центров России за эффективное развитие добровольчества на территории региона и реализацию проекта #МыВместе по оказанию помощи военнослужащим, принимающим участие в СВО, и их семьям. Башкортостан занял 1 место в ПФО по количеству привлеченных волонтеров младше 18 лет.