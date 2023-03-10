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Вчера, 16:50

Настоящее чудо: в Башкирии на территории одного из древнейших храмов забил родник

Станислав Шахов
Фото:Станислав Шахов

Жители села Воскресенское в Мелеузовском районе стали свидетелями настоящего чуда. На территории храма, которому уже более 200 лет, забил источник. Об этом они рассказали журналистам российско-белорусского издания «Союзное вече», которые недавно побывали в Башкирии. Также, по словам жителей, на одном из окон, закрытых фанерой, проявился святой лик.

«Воду брали на исследование в Москву. Она очень целебная», - говорит одна из местных жительниц.

Сам храм был построен во второй половине 18-го века. А в советские годы его разрушили, из святого места сделали конюшню и сельский клуб. Сейчас местные жители своими силами пытаются восстановить его.

Как рассказал агентству «Башинформ» настоятель сельского храма Евгений Мухин, чудесные явления произошли после крестного хода Табынской иконы Божьей Матери, который прошел впервые со времен революции. Святыню в Воскресенское несли со стороны соседнего села Александровка. И люди встречали икону на коленях до самого храма. После ее занесли туда, где раньше стоял алтарь. И после этого в течение года на территории забил родник.

«Отец Владимир был у нас тогда батюшка. Он решил сделать купель. У нас есть купель за храмом. Мы начали копать, чтобы добраться к этому роднику. И копали до глубины 2,5 метра. С внешней стороны храма воды нет, она бьет только на этом месте. И в рамках программы благоустройства старую купель демонтировали, сделали новую, современную, с поручнями, лестницами и раздевалками. В этом году был на крещение дебют, впервые там мы купались», - рассказал священнослужитель.

Станислав Шахов На окне, закрытом фанерой, верующие жители увидели лики святых
Станислав Шахов На окне, закрытом фанерой, верующие жители увидели лики святых
На окне, закрытом фанерой, верующие жители увидели лики святыхФото:Станислав Шахов
Автор:Ляйсан Закирова
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