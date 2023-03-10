Лучшая публикация! «Башинформ» одержал победу в конкурсе на лучшее освещение работы судов

В Уфе в здании Верховного суда Башкортостана 10 марта на совещании с председателями и заместителями председателей районных, межрайонных, городских судов республики объявили победителей конкурсов на лучшее освещение деятельности судов в СМИ и лучший интернет-сайт судов. Как сообщили «Башинформу» в объединенной пресс-службе судов РБ, всего на рассмотрение совета жюри по конкурсу СМИ было представлено более 1085 статей, очерков, интервью, репортажей, публикаций в социальных сетях, видео- и радиосюжетов.

Победителем конкурса в номинации «Лучшая публикация» стала специальный корреспондент информационного агентства «Башинформ» Ксения Калинина, второе место заняла главный редактор газеты «Спутник нуримановца» Елена Курбанова, на третьем месте — корреспондент редакции газеты «Альшеевские вести» Айгуль Мухаметдинова. Победителем в номинации «Лучший видеосюжет/радиоматериал» стал корреспондент ГУП ТРК «Башкортостан» Башкирское спутниковое телевидение Артур Шамсутдинов, второе место присуждено редакции телерадиокомпании «АРИС», третье место — корреспонденту Стерлитамакского филиала АО «Уфанет» Гульназ Туймухаметовой. Первое место в номинации «За активное и профессиональное освещение деятельности судебной системы Республики Башкортостан» (среди коллективов СМИ) завоевала редакция портала «РБК-Уфа», второе место присуждено телерадиокомпании «Сатурн», третье место — общественно-политической газете «Асылыкуль» Давлекановского информационного центра.

Благодарственные письма совета судей РБ за участие в освещении деятельности судебной системы региона направлены в адрес главного редактора общественно-политической газеты «Огни Агидели» Ирины Вильдановой, главного редактора газеты «Сакмар» Гузель Салиховой, ответственного секретаря газеты «Туймазинский вестник» Алексея Шильникова, главного редактора газеты «Шаранские просторы» Миляуши Хамадеевой, МБУ «Баймак ТВ», редакций газет «Кармаскалинская новь», «Республика Башкортостан» и «Красный Ключ.НурИман» Нуримановского информационного центра.

В номинации «Лучший пресс-секретарь/Лучшая пресс-служба суда» победила консультант Кумертауского межрайонного суда Эльзара Адигамова, второе место присуждено консультанту Белорецкого межрайонного суда Гульнаре Мухаметшиной. Бронзовыми призерами стали помощник председателя Мелеузовского районного суда Галина Сосновская и начальник общего отдела Кировского районного суда Уфы Анжелла Сафиуллина.

Благодарностью совета судей РБ за участие в конкурсе и эффективную деятельность по взаимодействию со СМИ отмечены администратор Краснокамского межрайонного суда Расул Саттаров, консультант Нефтекамского городского суда Ирина Прыткова, консультант Стерлитамакского городского суда Алина Должикова и консультант Туймазинского межрайонного суда Гульнара Мухаметзянова.

По результатам мониторинга и анализа содержания интернет-сайтов 45 районных, межрайонных, городских судов, уфимского гарнизонного военного суда и 215 судебных участков мировых судей конкурсной комиссией также были определены победители. Лучшим интернет-сайтом среди районных, межрайонных и городских судов РБ признан сайт Стерлитамакского городского суда, второе место присуждено сайтам Ишимбайского городского суда и Благовещенского районного суда, третье место — сайту Бирского межрайонного суда. Лучшим интернет-сайтом мирового судьи РБ признан сайт судебного участка № 6 по Кировскому району Уфы, второе место у сайта судебного участка по Караидельскому району, бронзовым призером стал сайт судебного участка № 9 по Стерлитамаку.

Победителей конкурсов наградили почетными грамотами и памятными призами.