Аграрии Башкирии будут ориентироваться на выпуск продукции, востребованной рынком

Аграрии республики уже умеют производить сельскохозяйственное сырье хорошего качества, в больших объемах, отметил заместитель премьер-министра правительства РБ - министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов на зональной агрономической конференции, которая прошла сегодня в Дюртюлинском районе республики. Он отметил, что необходимо решить вопросы с размещением, хранением, переработкой, и, конечно же, выгодной реализацией продукции, сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Сельхозпроизводителям предстоит ориентироваться на потребности мирового рынка. Востребована например, соя - незаменимый компонент для приготовления кормов для животных, и она пока импортируется в Россию, при этом поголовье свиней и птицы растет. Также будет востребована высушенная гранулированная трава, в частности, люцерна. Это ближайший тренд, потребность мирового животноводства.

В качестве примера Фазрахманов отметил высокую потребность в гранулированной траве, к примеру, в Израиле, Египте, Иране, Китае. Цена за тонну такого корма составляет около 25-30 тыс. рублей. Вопрос выстраивания логистики пока остается. Прошлый год, по словам главы аграрного ведомства, был тяжёлым для технических культур, сахарной свеклы. Однако республика сохранила высокий потенциал по выращиванию сельхозкультур.

Ранее «Башинформ» сообщал, как внимание государства к аграрной отрасли позволяет достигать высоких урожаев.