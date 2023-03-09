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Сегодня, 10:25

Вторые сутки подряд в Башкирии растет число ковид-заболевших

Олег Яровиков, архивное фото
Фото:Олег Яровиков, архивное фото

Вторые сутки подряд в Башкирии наблюдается некоторое увеличение количества ковид-заболевших. Так, за последние сутки в регионе зафиксировано 192 новых случая коронавируса, сообщили «Башинформу» в республиканском министерстве здравоохранения.

Всего с начала пандемии в Башкирии заболели почти 356,8 тысячи человек.

«В стационарах сейчас находятся 127 заболевших коронавирусом, 83 из которых — пожилые люди, — подчеркнули в минздраве. — Амбулаторно лечатся около 2,2 тысячи человек, почти 700 из них — пациенты старше 60 лет».

Что касается вакцинации населения, то оба компонента «антикоронавирусной» вакцины получили в Башкирии более 3,445 млн человек.

Автор:Галина Бахшиева
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