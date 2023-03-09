В Социальном фонде по Башкирии рассказали, как не стать жертвой мошенников

Отделение Социального фонда России по Башкирии напомнило о простых мерах предосторожности, которые помогут избежать уловок мошенников.

«Если вам позвонили и представились сотрудником Социального фонда, не называйте свои персональные данные. Специалисты фонда никогда не запрашивают СНИЛС, данные паспорта, номер банковской карты, ее ПИН-код или пароль от личного кабинета. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, это мошенники», — заявили «Башинформу» в ведомстве и добавили, что злоумышленники могут предлагать прибавку к пенсии, юридическую помощь с оформлением услуг или перерасчетом выплат.

Иногда лжеспециалисты Социального фонда сообщают о сверке данных для начисления тех или иных пособий. Поэтому настоятельно рекомендуется не доверять сомнительным звонкам и при подозрении на мошенничество сразу прекратить дальнейшее общение.

«Специалисты Социального фонда также не ходят по домам с предложением услуг по пенсионным вопросам. Все услуги мы оказываем в своих клиентских службах и онлайн через портал госуслуг. Причем всегда делаем это бесплатно. Выплаты предоставляются после подачи заявления или автоматически, на основании имеющихся у фонда данных», — резюмировали в пресс-службе управления Социального фонда по Башкирии.