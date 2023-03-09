В Башкирии пройдет брифинг по вопросам экологии

На телеканале БСТ 9 марта состоится брифинг «Экология в Башкортостане» с участием представителей профильных министерств и ведомств, руководителей крупных организаций и экспертов отрасли. Об этом ИА «Башинформ» сообщили в Центре управления республикой.

Спикеры и гости студии обсудят экологические инициативы органов власти, планы предприятий региона по модернизации оборудования с целью защиты и сохранения окружающей среды, а также ответят на интересующие жителей региона вопросы — их можно оставлять в комментариях под постом ЦУР Башкирии.

Кроме того, в ходе эфира пройдут прямые включения из Салавата и Стерлитамака, где специалисты выполнят необходимые замеры в передвижных лабораториях на местах.

Брифинг также будет транслироваться в соцсетях БСТ, правительства республики и ЦУР. Начало — в 17.30 по уфимскому времени.