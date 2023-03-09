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Вчера, 13:59

МЧС по Башкирии предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях

Ксения Калинина
Фото:Ксения Калинина

В Башкирии прогнозируются неблагоприятные погодные явления. Как сообщает пресс-служба МЧС по РБ, местами по республике ожидается гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, порывы ветра 15-20 м/с, на автодорогах ночью и утром местами туман с видимостью 500 м и менее.

В ближайшие сутки прогнозируется облачная погода. Небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, местами до умеренных, по югу без существенных осадков. Местами гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 0, -5 градусов, днем 0, +5.

Автор:Дарья Субботина
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